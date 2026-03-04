Учащиеся из Ногинска приняли участие в историко-генеалогической конференции

3 марта юные казачата-третьеклассники из Центра образования № 21 города Ногинск приняли участие в масштабной, историко — генеалогической конференции «Судьба семьи в судьбе страны». Данный проект реализуется совместно со школами уже более десяти лет и за это время успел стать связующим звеном между системой общего и высшего образования.

Мероприятие проходило в главном корпусе Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), организованное по итогам конкурса «Моя родословная» среди обучающихся школ кластера непрерывного казачьего образования.

С приветственным словом к участникам обратился ректор университета Арсений Миронов. Он подчеркнул, что конференция является не просто площадкой для подведения итогов конкурса, но и возможностью объединить единомышленников, для которых история — это не просто наука, а возможность выяснить о судьбах своих предков и составить собственную семейную летопись.

После торжественной церемонии открытия конференция продолжилась пленарным заседанием и работой секций — прозвучали выступления и чтение докладов от школ кластера непрерывного казачьего образования.

Ребята из младших классов и старшеклассники представили исследования о казачьих традициях своих семей, профессиональных и военных династиях, боевом пути прадедов, судьбах героев Великой Отечественной войны и служении Родине. Среди докладчиков были и юные представители из Богородского округа Михаил Полуянов и Михаил Румянцев, которые поведали о казачьих традициях в своих семьях.

Напомним, в 2025 году Румянцев Михаил стал призером в младшей и средней школьной группе 7-12 лет регионального этапа Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия». В своей работе Михаил рассказал об орденах и медалях своего прадедушки и прабабушки, которые бережно хранятся в его семье.

Школьники провели настоящую исследовательскую работу, обнаружив интересные факты в своих родословных. По оставшимся воспоминаниям, хроникам, старым фотографиям, письмам с фронта им удалось буквально по крупицам воссоздать целые исторические фрагменты из жизни своих героических родственников. Как признались юные исследователи, им очень понравился такой вид работы. Полученные в ходе исследования данные позволили многим составить генеалогическое древо своих семей.

По итогам прошедшей конференции Михаил Полуянов и Михаил Румянцев получили дипломы победителей конкурса.