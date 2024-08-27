Учащиеся из Лобни примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников

В Московской области стартует школьный этап всероссийской олимпиады, который пройдет с 9 сентября по 19 октября. Участвовать в олимпиаде могут школьники 5-11-х классов, а также ребята из городского округа Лобня.

Школьный этап олимпиады предлагает участникам уникальные задания по 24 предметам, что позволяет развивать критическое мышление и творческий подход. Для обучающихся четвертых классов предусмотрены задания по математике и русскому языку.

Важно отметить, что участники могут выполнять задания за более старший класс, однако на муниципальном, региональном и заключительном этапах они будут выступать в своей возрастной параллели. Например, школьники, которые изначально пишут задания за 9-й класс, могут дойти до заключительного этапа.

В прошлом учебном году в Московской области школьный этап олимпиады собрал более 1,7 миллиона участий, что подчеркивает высокий интерес и активность учащихся.

Подать заявку на участие можно на платформе http://mo.olymponline.ru. Регистрация стартует 5 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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