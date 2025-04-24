Учащиеся из Богородского округа стали призерами Всероссийских чтений

Финальный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени Владимира Вернадского собрал более 1720 работ со всей страны и зарубежья. В числе организаторов чтений — Российская академия наук и Комиссия РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, Московское общество испытателей природы, межрегиональное общественное движение творческих педагогов «Исследователь», Институт геохимии и аналитической химии имени Владимира Вернадского, и другие организации.

Учащиеся группы «Экологический практикум» Нарек Варпетян, Мария Ефременко и Софья Пестова под руководством педагогов Инны Кудиновой и Екатерины Толстуновой представили свою исследовательскую работу «Изучение влияния степени загрязнения воздушной среды на хвою сосны обыкновенной». Ребята достойно выдержали защиту проекта на стендовой сессии и получили диплом призеров первой степени Всероссийских юношеских чтений имени Владимира Вернадского.