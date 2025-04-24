Учащиеся из Богородского округа стали призерами Всероссийских чтений

Всероссийские юношеские чтения имени Владимира Вернадского завершились в Москве. Учащиеся группы «Экологический практикум» Нарек Варпетян, Мария Ефременко и Софья Пестова стали призерами первой степени.
Финальный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени Владимира Вернадского собрал более 1720 работ со всей страны и зарубежья. В числе организаторов чтений — Российская академия наук и Комиссия РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, Московское общество испытателей природы, межрегиональное общественное движение творческих педагогов «Исследователь», Институт геохимии и аналитической химии имени Владимира Вернадского, и другие организации.
Учащиеся группы «Экологический практикум» Нарек Варпетян, Мария Ефременко и Софья Пестова под руководством педагогов Инны Кудиновой и Екатерины Толстуновой представили свою исследовательскую работу «Изучение влияния степени загрязнения воздушной среды на хвою сосны обыкновенной». Ребята достойно выдержали защиту проекта на стендовой сессии и получили диплом призеров первой степени Всероссийских юношеских чтений имени Владимира Вернадского.
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