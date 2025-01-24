Учащиеся из Богородского округа приняли участие в Рождественском фестивале

Дружина «Богородск НОРС-Р» под руководством педагога Центр образования для детей и взрослых Александра Потапова посетила Епархиальный Рождественский фестиваль «Владимирская Русь — 2025», который прошел в городе Владимир.
Мероприятие проходило второй год на базе Духовно-просветительского центра для детей и молодёжи Владимирской епархии. В фестивале приняли участие девять делегаций Организации российских юных разведчиков, в том числе и из Богородского округа. Всего около 200 ребят и взрослых. Тема фестиваля этого года — сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».
Школьники из Богородского округа во время фестиваля приняли участие в тематических играх и квестах. Также они совершили увлекательное путешествие в древний Муром. Помимо этого, программой была предусмотрена встреча с митрополитом Владимирским, а также посетили традиционную ярмарку. По итогам кинофестиваля «В саду воспоминаний» делегация Богородского округа получила награду за лучшую режиссуру. В Рождественскую ночь все гости приняли участие в праздничной службе, которая проходила в Успенском Епархиальном соборе. Торжественным финалом стал бал в стиле ХIХ века.
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