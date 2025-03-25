Учащиеся и педагоги Подмосковья смогут пройти патриотический онлайн-курс

Прием заявок на обучение во всероссийской онлайн-школе «Медиаволонтеры проекта „Без срока давности“ открыт до 30 марта. Присоединится к курсу могут учащиеся, педагоги и команды школьных СМИ, участвующие в патриотическом движении.

Основная задача Медиашколы — формирование умений и навыков работы с материалами гражданско-патриотической направленности, а также продвижение проекта «Без срока давности». Он направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, передает Минобразования МО.

Обучение на курсе состоит из двух образовательных сессий, каждая из которых включает комплекс лекций, вебинаров и творческих заданий. Все информационные и учебные материалы будут доступны на официальной странице Медиашколы в социальной сети «ВКонтакте».

В Министерстве образования Московской области добавляют, что отправить заявку на участие можно на странице Медиашколы 6.0.