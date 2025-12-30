Учащиеся гимназии Примакова в Одинцове отправили новогодние посылки бойцам СВО

Ученики гимназии имени Примакова в Одинцове собрали посылки для военнослужащих, находящихся на передовой. Всего они передадут бойцам тысячу подарков.

Как сообщили в региональном Минобразования, в состав подарочных наборов вошли чай, кофе, сладости, сахар, мед, печенье, теплая одежда, нижнее и термобелье, шарфы и шапки. Также туда положили аптечки, письма и новогодние открытки.

«Новогодние праздники всегда сопровождает волшебная атмосфера добра и чудес. Это время тепла и уюта, когда мы проводим больше времени с родными и близкими, радуясь общению в кругу семьи. Новогодние подарки порадуют тех, кто сейчас находится на передовой в зоне проведения специальной военной операции, вдали от дома», — отметили в учебном заведении.