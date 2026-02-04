Школьники Долгопрудного возложили цветы в честь годовщины Сталинградской битвы

2 февраля, в день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, ученики Долгопрудненской гимназии приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню у Музея Победы. Это событие ознаменовало начало нового сезона проекта «Хранители истории», о чем сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В церемонии участвовали Герои России: начальник Главного Штаба Юнармии Влад Головин, начальник Центра военно-патриотической работы ВС РФ Денис Скакуновский и председатель Правления Движения Первых, подполковник Артур Орлов. Вместе с ними ученики 8 класса Ярослава Яковенко и Арсений Никитюк почтили память героев, возложив цветы.

Проект «Хранители истории» объединяет более 290 тысяч участников, которые взяли под свою опеку 18 тысяч памятных мест. В 2026 году планируется уделить особое внимание развитию школьных музеев и провести Всероссийский форум «Память жива».

Активисты проекта провели беседу с Героями России, обсудив предстоящий всероссийский слет «Хранителей истории», который пройдет осенью и будет посвящен Году единства народов России.