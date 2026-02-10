Учащиеся Богородского округа взяли шефство над памятником павшим воинам

Ученики Центра образования № 35 из Богородского округа взяли шефство над памятником павшим воинам в деревне Белая. Решение принято в рамках участия в конкурсе первичных отделений «Лига возможностей».

Идея не была спонтанной — ребята и раньше ухаживали за мемориалом, особенно перед Днем Победы. В ближайшее время, после схода снега, десятиклассники планируют оценить состояние памятника и составить подробный план его восстановления и благоустройства.

Школьники намерены регулярно посещать мемориал, поддерживая чистоту и порядок в течение всего года. «Забота о памятниках героям прошлого — вклад в будущее поколений», — отмечают учащиеся.

Памятник установлен в 1964 году и посвящен жителям деревни Белая, ушедшим на фронт и не вернувшимся. Средства на его создание собрали жители села Кудиново, деревень Белая и Черепково. Это был первый памятник в тогдашнем Ногинском районе (ныне — Богородский округ), выполненный из камня — до этого монументы обычно делали из дерева или металла.