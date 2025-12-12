Учащиеся Богородского округа выступили на Кремлевском кадетском балу

Ребятам из Центра образования № 29 Богородского округа Дмитрию Титову и Екатерине Кравченко выпала уникальная возможность стать частью масштабного события года. Они выступили на международном благотворительном Кремлевского кадетском балу.

Грандиозное событие состоялось в честь 80-летия Великой Победы и Года Защитника Отечества в стенах Кремля. Этот день стал данью памяти, традициям и чести. Пройдя строгий отбор, ученики вошли в число лучших участников со всей России — от Сахалина до Калининграда, от Крыма до Новороссии, а также из делегаций зарубежных стран.

В этом году бал собрал 3400 человек. Ребята продемонстрировали не только отточенное мастерство, но и настоящую кадетскую выправку. Школьников подготовили хореограф, вдохновитель и постановщик Мария Шарапонова и педагог по технике безопасности, обеспечивший безупречную организацию, Анатолий Булда.

Первый кадетский бал провели 8 декабря 2016 года. В этом году он стал юбилейным — десятым.