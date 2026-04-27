Учащиеся Богородского округа привели в порядок памятный мемориал

Традиционно в преддверии Дня Победы, все памятные места приводятся в порядок, после зимы организуются субботники и косметические ремонты. 25 апреля, вооружившись метлами и, граблями педагоги Центра образования № 35 вместе с учащимися и их родителями приняли участие в уборке территории памятного мемориала воинам Великой Отечественной войны в деревне Белая.

Каждый внес свой вклад, чтобы место памяти выглядело достойно и ухоженно. Для ребят это стало не просто субботником, а настоящим уроком уважения к истории и подвигу предков.

В начале 2026 года учащиеся Центра образования № 35 взяли шефство над мемориалом. Принятое решение не было спонтанным — и до этого ребята традиционно ухаживали за памятником, наводили порядок накануне праздника 9 Мая.

Школьники намерены регулярно посещать мемориал, поддерживая чистоту и порядок в течение всего года.

Памятник установлен в 1964 году. и посвящен ушедшим на фронт и не вернувшимся жителям деревни Белая. Средства на его создание передали жители села Кудиново, деревень Белая и Черепково. Примечательно, что это был первый памятник в Ногинском районе (ныне — в Богородском округе), сделанный из камня. До этого, как правило, памятники делали из дерева или металла.