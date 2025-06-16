Учащиеся Богородского округа показали высокие результаты на ЕГЭ по математике

Из Ломоносовского лицея выделился Дмитрий Платов с 97 баллами и Мария Гусева, набравшая 94 балла. 95 баллов получили Александр Французов из Центра образования № 2 и Григорий Кузнецов из Ногинской гимназии. Валерий Шалупов из Центра образования № 30 и Тимур Тагаев из Центра образования «Богородский» завершили экзамен с 94 баллами.

Кира Клинцевич из Центра образования № 83 заработала 92 балла, а Дарья Протасьева из Центра образования № 30 — 90. Всего в этом году профильную математику сдавали 372 выпускника.

Важно отметить, что в прошлом году количество высокобалльников по этому предмету значительно возросло, увеличившись в три раза. Такие результаты подчеркивают высокий уровень подготовки школьников и их стремление к успеху в учебе. Успехи выпускников радуют местное сообщество и вызывают гордость за образовательные учреждения округа.