Учащиеся Богородского округа подарили книги школьной библиотеке

Инициатива дарить книги школьной библиотеке существует уже давно. Она приурочена к Международному дню книгодарения. И в этом году акция проводилась весь февраль. Главная ее идея — сохранении и пополнении книжного фонда, а также воспитание бережного отношения к книге. Несмотря на распространение электронных средств связи, которые обеспечивают доступ к огромному количеству информации, обычная бумажная книга не утратила своего значения и остается все также востребованной.

Благодаря любви школьников к чтению, библиотека пополнилась новыми экземплярами, что стало хорошим вкладом в разнообразие книжного фонда. Среди подаренных книг были как захватывающие художественные произведения, так и справочные издания, энциклопедии, что позволит удовлетворить интересы читателей разных возрастных категорий и их литературные предпочтения.