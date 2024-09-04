Учащиеся 6-х классов Лобни пройдут отбор в математический кружок

Школьников шестых классов городского округа Лобня приглашают пройти отбор в математический кружок. Его организовали в онлайн-формате для детей Подмосковья. Кружок будет работать в течение всего учебного года.

Занятия математического кружка пройдут в удаленном формате. Участники факультатива посетят некоторые очные уроки в гимназии имени Евгения Примакова. Вступительные испытания пройдут с 9 по 17 сентября. Ребята выполнят тест, письменное и устное задание.

Первая встреча с участниками дистанционном программы проведут 9 сентября в 19:30. Организаторы занятий расскажут о кружке и вступительном экзамене.

Зарегистрироваться на первичное собрание можно до 18:00 9 сентября по ссылке.

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