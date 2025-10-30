Учащиеся 500 школ Подмосковья написали диагностические работы по математике

В Подмосковье завершился цикл региональных диагностических работ по математике для учащихся профильных классов. Более 15 тысяч десятиклассников почти из 500 школ региона проверили свои знания по предмету углубленного уровня.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области, работа проверяет, насколько хорошо ребята освоили программу, включая темы алгебраических выражений, чисел и вычислений, уравнений и неравенств, геометрии, функций и другие. Диагностика состоит из восьми заданий разной сложности — от базового до высокого уровня.

Максимально за работу можно набрать 12 баллов, а для положительной оценки достаточно набрать четыре балла. На выполнение заданий отводится 90 минут. Саму работу проводят в электронном формате: краткие ответы проверяют автоматически, три задания с развернутыми решениями оценивают эксперты через систему «ЕАИС ОКО».

Результаты станут известны после завершения проверки, 5 ноября.