Уборочную технику Серебряных Прудов подготовили к весне

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коммунальные и дорожные службы округа развернули масштабные работы по наведению чистоты и порядка на всей территории: от городских улиц и дворов до дорог, соединяющих населенные пункты, и других общественных пространств. Ключевым элементом в обеспечении эффективности этих работ является заблаговременная подготовка специализированной техники.

В муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство и дорожное хозяйство» кипит работа по переоборудованию автопарка. С машин, задействованных в зимнем содержании дорог, демонтируется зимнее навесное оборудование и устанавливается новое, которое используется весной и летом. Параллельно с этим ведется закупка недостающего инвентаря и расходных материалов.

Особое внимание уделяется контролю за ходом подготовки. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области проводят регулярные проверки, оценивая готовность техники.

«Мы уже посетили базы городских округов, оценили состояние техники и штатную численность. Работа требует дальнейшей систематизации и оптимизации», — рассказал министр ведомства Владислав Мурашов.