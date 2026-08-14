Уборку зерна начали в Наро-Фоминском округе

Ход полевых работ обсудили директор предприятия Николай Анищенко и первый заместитель главы округа Виталий Ширшов. Собранное зерно будет полностью направлено на внутренние нужды совхоза — для посевной кампании следующего года и формирования кормовой базы.

Кадровый вопрос для проведения уборочных работ полностью решили, все позиции укомплектованы специалистами. Сейчас основная задача аграриев — не только оперативная жатва, но и своевременная транспортировка зерна с полей, чтобы исключить потери от осадков и самоосыпания. Вся техника обеспечена горюче-смазочными материалами в полном объеме.

Николай Анищенко отметил, что в этом году погодные условия сложились удачно, и хозяйство рассчитывает на хороший урожай. Механизаторы и комбайнеры готовы работать в полную силу — важно не упустить ни одного дня и собрать все зерно в оптимальные сроки.