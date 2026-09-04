Уборку урожая начали аграрии в Воскресенске

Уборочная кампания стартовала в городском округе. Стандартные сроки сбора урожая составляют три недели, но многое зависит от погодных условий.

В этом году в семеноводческом хозяйстве «Евсеевское» было посеяно 900 гектаров пшеницы, 100 гектаров гороха и 600 гектаров овса. Генеральный директор Евгений Сайфуллин рассказал, что уборку озимой пшеницы уже завершили и приступили к сбору яровых культур.

Собранную комбайнами пшеницу привозят в зерновой комплекс, где проводят очистку и подготовку зерна, затем его убирают на хранение в склады.

«Приблизительная урожайность сейчас составляет 40-45 центнеров с гектара. По разным полям она разнится. Примерно до 50 центнеров с гектара в среднем мы соберем в этом году», — рассказал Евгений Сайфуллин.

Урожай этого года обещает быть больше предыдущего. Если в 2025 году собирали с гектара 40 центнеров озимых культур и 35 центнеров, то в 2026 году озимые и яровые дают по 50 центнеров с гектара.