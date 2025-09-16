Уборку улиц провели в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске

Администрация г. о. Воскресенск

Фото: Администрация г. о. Воскресенск

Поддерживать чистоту и порядок в округе продолжают сотрудники предприятия «Благоустройство и озеленение» в Воскресенске. Накануне они провели ряд работ в разных микрорайонах города.

Коммунальщики традиционно убирают улицы, тротуары и общественные пространства Воскресенска. Также они устанавливают и меняют дорожные знаки, наносят и обновляют дорожную разметку, косят траву, ликвидируют аварийные и сухостойные деревья.

К примеру, на днях они убрали песок вдоль автодороги и покосили траву в микрорайоне Лопатинский. Новый дорожный знак рабочие установили на Рудничной улице. Дренажную канаву обустроили в деревне Щельпино.

«Благодаря слаженной работе коллектива МБУ „Благоустройство и озеленение“ Воскресенск продолжает становиться комфортнее и ухоженнее для своих жителей», — прокомментировали в пресс-службе муниципалитета.