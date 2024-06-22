Уборку территорий провели в 13 городских округах Подмосковья за неделю

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору активно проверяют состояние дворов, общественных площадей и придомовых территорий в Московской области. Они также проводят ремонтные работы в сотрудничестве с управляющими компаниями.

Так, в период с 17 по 21 июня прошли работы по приведению территорий в соответствие в 13 городских округах. Например, в Подольске на улицах Заводская и Западная ликвидировали скопления мусора и начали ремонт контейнерной площадки рядом с домом № 13 в Южном поселке.

В Нахабино специалисты очистили внутриквартальный проезд возле дома № 4, а в микрорайоне Махалина Дмитровского городского округа установили новые оградительные столбики возле дома № 21. В Лобне провели совещание с управляющими компаниями по подготовке к осенне-зимнему периоду и заменили песок на детской площадке возле домов № 1 и № 3 по улице Колычева.

В Лотошино убрали мусор на придомовых территориях домов № 11-38, а в Королеве на Пионерской улице отремонтировали ограждение контейнерной площадки рядом с домом № 30. Кроме того, различные работы по уборке территорий прошли в Серпухове, Реутове, Шатуре, и Павловском Посаде.

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