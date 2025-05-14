Уборку территорий проведут в Серпухове

На этой неделе коммунальные службы округа развернули масштабные мероприятия, направленные на приведение городских территорий в порядок. Коммунальщики приступят к покосу газонов по 164 адресам. В список входят не только газоны вдоль дорог, но и территории пешеходных зон, детских площадок, общественных пространств, а также воинские мемориалы.

Особое внимание уделят санитарной очистке городских территорий. Специалисты проведут уборку смета на 217 адресах, а также выполнят механизированное подметание на 139 объектах. Кроме того, элементом благоустройства станет обновление дорожной разметки и пешеходных переходов. Работы пройдут на улице Героев Отечества, на пересечении улиц Залоги и Старослободской, а также на перекрестке улиц Джона Рида, Лермонтова и Центральной.

«Для обеспечения безопасности и удобства жителей все работы по обновлению разметки будут проводиться после 21:00», — сообщил исполняющий полномочия главы Серпуховского городского округа Алексей Шимко.