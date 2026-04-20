Уборку территории провели у мемориала рабочим фабрики в Балашихе

Субботник у мемориала, посвященного рабочим бывшей хлопкопрядильной фабрики, которые погибли в годы Великой Отечественной войны прошел в Балашихе. Участие в уборке территории приняли депутат Госдумы Александр Толмачев, представители администрации города, депутаты, молодогвардейцы, юнармейцы, сотрудники управляющих компаний и городских предприятий, а также неравнодушные жители.

Участники субботника собрали мусор, пластик и другие отходы, а также расчистили территорию от сухих опавших листьев. Активисты привели в порядок не только площадку у обелиска боевой славы, но и берег реки Пехорка.

Александр Толмачев рассказал, что в этом году весна наступила рано и погода стоит теплая и благоприятная, поэтому субботники встречают с особым энтузиазмом. Он отметил, что на следующей неделе запланирован областной субботник, и у жителей есть отличная возможность сделать свой город еще чище. Так, по словам депутата, Балашиха и так выглядит опрятно, но после зимы требуется дополнительная уборка. Он призвал всех не ждать, пока кто-то уберет за них, а вместе сделать город чище.

Организаторы обеспечили всех участников необходимым инвентарем: перчатками, мешками для мусора и специализированными инструментами. Стоит отметить, что по итогам акции собрали около 15 кубометров мусора.

Молодогвардейка Дарья Кононова поделилась, что стала активистом «Молодой Гвардии Единой России» всего две недели назад. Она рассказала, что здесь помогает делать мир чище, добрее и светлее. Дарья отметила, что участвовать в субботнике — это не просто полезно, но и вдохновляет, ведь заботиться о городе, в котором живешь, и делать его лучше очень важно. Она также добавила, что работает в колледже «Энергия» и старается привлекать как можно больше студентов к волонтерским инициативам.

Месяц чистоты в Балашихе традиционно объединяет усилия коммунальных служб, общественных организаций и жителей. Такие акции помогают привести в порядок городские территории и формируют ответственное отношение к окружающей среде.