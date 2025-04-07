Уборку территории мемориала «Рубеж обороны Москвы» провели в Красногорске

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне территорию мемориала «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево в Красногорске привели в порядок. Уборку выполнили активисты местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии».

Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов подчеркнул, что уборка территории памятников и мемориалов в преддверии Дня Победы стала в округе доброй традицией. Мероприятие объединяет членов партии, их сторонников, участников «Молодой гвардии» и волонтеров.

«Для нас это является священным долгом. И эту традицию стараемся не нарушать», — сказал народный избранник.

Он также отметил, что число участников, желающих присоединиться к уборке, с каждым годом растет. Это свидетельствует о том, что патриотическое воспитание молодежи приносит плоды.

Отметим, мемориал «Рубеж обороны Москвы» — это знаковое место для Красногорска. В декабре 1941 года деревня Нефедьево вошла в историю как последний рубеж обороны Москвы на Волоколамском направлении. Фашистские войска так и не смогли его преодолеть.