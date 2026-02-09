Уборку снега усилили на улицах и во дворах Химок

В микрорайоне Левобережный продолжаются плановые работы по расчистке территорий от снега и наледи. Коммунальные службы уделяют особое внимание проезжим частям и пешеходным маршрутам.

Уборка ведется во дворах жилых домов, на автомобильных дорогах, тротуарах и подходах к социальным объектам. Особое внимание уделили улицам Совхозная и Пожарского, где специалисты очищают покрытие от снежных масс.

Рабочие убрали снег с проезжей части, тротуаров, входных групп и козырьков домов, а также привели в порядок пешеходные зоны. Для вывоза и перемещения крупных снежных навалов используется спецтехника — тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики.

На участках с повышенным риском обледенения применяются противогололедные материалы, что позволяет повысить безопасность для водителей и пешеходов. Жители могут сообщать о проблемных местах по единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.