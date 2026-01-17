Уборку снега провели во дворах Солнечногорска

15 января сотрудники муниципальной управляющей компании выполнили работы на дворовых территориях. Расчистка снега прошла на улице Дзержинского и на Сенежском проспекте.

Уборка дворовых пространств от снега проходит поэтапно. Сначала тракторы и грейдеры убирают основной слой, а затем к работе приступают дворники. Они приводят в порядок проезды, пешеходные зоны и парковочные площадки. Для ускорения процесса и беспрепятственного доступа специальной техники жителей просят по возможности временно освобождать парковки от личных автомобилей.

Глава округа Константин Михальков сообщил, что работы ведутся бесперебойно. Чистят парковки, внутридворовые проезды и детские площадки. Главная задача — чтобы во дворах было безопасно и удобно, без сугробов и льда.

На 16 января в график работ включены следующие адреса: улица 2-я Володарская (дома № 4, 5, 6, 7, 9), улица Рабочая (дома № 8 и 9), улица Набережная (дом 15) и улица Красная (дом 111).

О необходимости расчистки придомовой территории жители могут сообщить своей управляющей компании или по телефону: 8 (800) 201-67-47.