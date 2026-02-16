Уборку снега провели в Новых Химках 16 февраля

Коммунальные службы городского округа Химки ведут активную уборку города от снега и наледи. Рабочие управляющих компаний очищают дворы, тротуары, дороги и подъездные пути.

Расчистка снега происходит в Новых Химках. Задействованы улицы Строителей, Машинцева, 9 Мая, Лавочкина, Горшина, Бабакина, Молодежная, Дружбы, Юбилейный проспект, проспект Мельникова и микрорайон Планерная. Специализированную снегоуборочную технику применяют для работ. Это тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики.

Приоритет отдается пешеходным зонам, дорогам общего пользования, подъездам к остановкам транспорта и социальным объектам. Проблемные места обрабатывают специальными реагентами для предотвращения возможного образования наледи.

Вопросы, касающиеся уборки снега, можно задать на единой горячей линии администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.