Уборку снега провели на дворовых территориях в Химках

На улице Германа Титова коммунальные службы выполнили работы по расчистке территории. Специалисты привели в порядок дороги, тротуары и пешеходные переходы.

Сотрудники коммунальных служб очистили проезжую часть, входы в жилые дома и подъезды к контейнерным площадкам. Особое внимание уделили участкам с интенсивным движением людей. Для уборки крупных снежных навалов использовали специализированную технику.

Жителей просят при необходимости своевременно убирать автомобили, чтобы техника могла очистить парковочные места от снега.

В Химках продолжает работать горячая линия для обращений по вопросам уборки территорий: +7 (495) 793-01-01. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по номеру 112.