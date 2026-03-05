Уборку снега проведут в Лыткарине на шести улицах

В этот день масштабная очистка охватит не только центральные магистрали, но и внутриквартальные проезды сразу в нескольких районах. Для обеспечения максимальной эффективности городские власти задействуют комбинированный метод уборки. Тяжелая техника — тракторы и погрузчики — будет расчищать основные проезжие части и формировать снежные валы для последующего вывоза. В то же время бригады дворников займутся расчисткой пешеходных переходов, подходов к подъездам и тех участков дворов, куда из-за габаритов не может проехать спецтехника.

«Здесь коммунальщики проведут полную очистку дорожного полотна и прилегающих обочин. Процесс расчистки города не прекращается ни на день. Все профильные службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы поэтапно освободить от снежного плена каждый двор и улицу», — сообщили специалисты.