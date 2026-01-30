Уборку снега продолжат на основных улицах Химок

В Химках продолжается борьба с последствиями сильного снегопада. Специалисты сегодня вышли на улицы Машинцева, Лавочкина, Родионова, Панфилова, Молодежную, Горшина, 9 Мая, Марии Рубцовой, Нагорное шоссе, проспект Мельникова и Юбилейный проспект.

Дворники вручную очищают остановки общественного транспорта. Проезжая часть, тротуары и пешеходные зоны убираются с помощью мини-погрузчиков. Сотрудники управляющих компаний приводят в порядок дворы и подъезды к контейнерным площадкам. Вывоз снега осуществляется на специальные площадки в Лунево и Фирсановку.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться на единую горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01. В случае экстренной ситуации звонить по номеру 112.