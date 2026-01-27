Уборку снега на опасных участках начали в Лосино-Петровском

Коммунальные службы округа работают в усиленном режиме. Их первоочередная задача — очистить от снега и наледи тротуары, пешеходные переходы, дороги, подходы к социальным объектам, подъезды к контейнерным площадкам и остановкам.

Уборка дорог осуществляется в соответствии с установленными приоритетами. На первом месте находятся опасные участки, требующие немедленного вмешательства для обеспечения безопасности дорожного движения.

Второй приоритет — дороги с высокой интенсивностью движения и автобусные маршруты, где обеспечение беспрепятственного проезда общественного транспорта имеет первостепенное значение.

Третья очередь — городские дороги, дороги в населенных пунктах и подъезды к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), способствует поддержанию транспортной доступности и удобства для жителей.

Четвертый приоритет — сельские дороги, обеспечивающие транспортную связь в сельских районах. Комплексный подход позволяет системно поддерживать чистоту и порядок на всей территории округа.