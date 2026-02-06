Уборку снега на дорогах Подмосковья продолжат вести в круглосуточном режиме

Сотрудники Мосавтодора не прекращают работы по очистке снега на региональных дорогах и тротуарах в Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Например, специалисты привели в порядок пешеходный мост на Набережной улице в поселке Свердловский. В Лосино-Петровском работы коснулись пешеходных зон на улицах Первомайской и Кирова. Помимо этого, дорожные службы устранили вандальные надписи на знаке улицы Ленина, установили новый знак на улице Чехова и отремонтировали светофор на улице 7-го Ноября.

Для обеспечения безопасности движения в деревне Осеево на Центральной улице восстановили крышку канализационного люка, а в поселке Свердловский на Монинском шоссе — светофор.

Кроме того, Мытищинское РУАД №8 продолжает работы на региональной сети в Долгопрудном, Королеве, Лобне, Мытищах, Пушкинском, Сергиево-Посадском округе, Фрязине и Щелково.