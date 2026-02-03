Уборку снега и ремонт теплосетей обсудили на совещании в Павловском Посаде

Еженедельная встреча прошла 2 февраля под руководством главы округа Дениса Семенова. Городские службы доложили, что уже вывезено свыше 128 тысяч кубометров снега.

Основными темами оперативного совещания стали ход уборки территории от снега и ликвидация инцидентов на сетях теплоснабжения в Электрогорске.

В рамках борьбы с последствиями снегопадов ежедневно расчищаются дороги, дворы, тротуары и остановочные павильоны. Глава поручил дорожным службам усилить работу по борьбе с наледью для безопасности водителей и пешеходов. Также Денис Семенов поблагодарил всех участников субботника, прошедшего в минувшие выходные, где совместными усилиями были приведены в порядок детские площадки, парковки и остановки общественного транспорта.

Отдельно обсудили ситуацию с устранением аварий на тепловых сетях. Глава округа лично контролировал ход работ на месте совместно с министром жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кириллом Григорьевым. Было отмечено, что работы продолжатся, как только позволят погодные условия, для обеспечения жителей качественными коммунальными ресурсами. В настоящее время управляющие компании завершают работы по развоздушиванию систем, чтобы вывести все дома на стабильные температурные параметры.