Уборку провели в 9,3 тысячи подъездов Подмосковья с начала весны

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Управляющие компании обязаны следить за чистотой и порядком в подъездах Подмосковья. С начала весны по заявкам жителей провели уборку 9,3 тысячи помещений.

В обязанности управляющих компаний входит ежедневное влажное подметание лестниц и маршей нижних этажей, уборка площадок перед мусоропроводами и мытье полов в лифтах. На верхних этажах работы проводят не реже одного раза в неделю.

Этой весной работы провели в жилых домах в Химках, Серпухове, Люберцах, Красногорске и других округах.

Все заявки жителей на уборку отрабатывают под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий.

Оставить обращение можно напрямую в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.