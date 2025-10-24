Уборку провели более чем в 4 тысячах подъездов в Подмосковье в сентябре

В сентябре управляющие компании Подмосковья провели уборку более чем в 4,3 тысячи подъездов. Работы провели по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу.

За чистоту в подъездах Подмосковья отвечают управляющие организации. Ежедневно они обязаны проводить влажное подметание лестниц на нижних этажах, а также убирать площадки перед мусоропроводами и мыть полы в лифтах. На высоких этажах работы поводятся раз в неделю.

За качеством проведенных уборок следят сотрудники министерства по содержанию территорий.

Жители могут сообщить о необходимости уборки в подъезде в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.