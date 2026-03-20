Уборку после зимнего сезона проведут в парках Богородского округа

Начиная с апреля, все субботы планируется провести с максимальной пользой — командой Богородских парков будут организованы субботники, принять участие в которых уже выразило желание немало предприятий и компаний муниципалитета. Рабочие осуществляют уборку дорожной сети, смет крошки, которой посыпали пешеходные дорожки от гололеда.

Уборочные работы проводятся с использованием спецтехники — тракторов МТЗ-320 с щетками, фронтальных погрузчиков. Также осуществляется опиловка аварийных деревьев, убирают сухостой. Сотрудники «Зеленого хозяйства» прометают территории, убирают мусор, накопившийся после зимы.

Помимо этого, специалистами будут устранены дефекты, которые появились за зиму: повреждения на дорожках, оборудовании детских площадок, скамейках и урнах и других объектах. Отремонтируют парковую мебель, обновят информационные стенды. Коммунальные службы, в свою очередь, проведут традиционную обработку территорий от клещей.