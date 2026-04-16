Уборку почти 350 дворов выполнят в Истре до конца апреля

Коммунальные службы продолжают приводить территорию муниципалитета в порядок после зимы. Всего им предстоит убрать 340 дворов до конца апреля.

В рамках месячника чистоты предусмотрены уборка территорий от мусора, ямочный ремонт асфальтового покрытия, восстановление элементов благоустройства и другие необходимые мероприятия.

На данный момент коммунальные службы и управляющие компании уже приступили к активным действиям. Специалисты убирают мусор с газонов, подметают и моют пешеходные дорожки, тротуары, дворовые проезды и муниципальные дороги. Также проводится мойка дорожных знаков и автобусных остановок, продолжается ремонт выбоин. Параллельно ремонтируют детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, удаляют сухостойные и аварийные деревья. На придомовых территориях производится уборка прошлогодней листвы и травы, а также выполняются другие сезонные задачи.

К настоящему моменту уже приведены в порядок 320 дворов, половина общественных территорий, а также очищены более 160 контейнерных площадок из почти 600. В выполнении задач задействованы муниципальные службы и подрядные организации. В работах участвуют более 300 человек и около 80 единиц техники: тракторы, комбинированные дорожные машины, пылесосы, самосвалы, мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики и автовышки. Также уже проведена мойка 340 километров муниципальных дорог, обновлены более 50 дорожных знаков и все 22 автобусные остановки на муниципальной дорожной сети.

Заключительным этапом месячника станет традиционный массовый субботник, который состоится в муниципальном округе Истра 25 апреля.