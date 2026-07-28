Уборку озимой пшеницы начали аграрии в Коломне

В хозяйствах агрохолдинга «ОСП агро» в городе Озеры стартовала уборочная кампания озимой пшеницы. Первыми к жатве приступили на полях агрофирмы «Сосновка».

Подготовка к началу уборочной кампании завершилась в полном объеме. Сельхозтехника прошла необходимое обслуживание, а специалисты оценили состояние посевов и подтвердили их готовность к уборке.

В этом году озимая пшеница занимает в хозяйствах агрохолдинга около 2,2 тысячи гектаров. После сбора урожая зерно направят на собственное производство комбикормов, которые используют для обеспечения кормовой базы поголовья крупного рогатого скота.

Одновременно в хозяйствах продолжается заготовка многолетних трав и уборка ранней капусты. Проведение нескольких сезонных кампаний позволяет эффективно организовать работу в период активных полевых работ и своевременно сформировать запасы кормов, а также собрать урожай сельскохозяйственных культур.