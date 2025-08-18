Уборку неликвидной древесины у деревни Вишняково проведут в Богородском округе

Совсем скоро стартует уборка неликвидной древесины на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес», рядом с деревней Вишняково. Работы проведут по итогам специальных лесопатологических обследований, которые выявляют участки, нуждающиеся в уходе.
Проведение подобных санитарно-оздоровительных мероприятий снижает риск распространения вредителей и болезней, помогает поддерживать экологическое равновесие в лесах. Также данные меры направлены на улучшение экологического состояния лесов и снижение пожарной опасности.
При этом лесной массив становится безопаснее и привлекательнее для отдыха.
«Общая площадь, на которой проходят работы, составляет 20 гектаров. Неликвидная древесина собирается в поленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — старший участковый лесничий Ногинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Владимир Краснов.
Россиянам с детьми начали массово отказывать во въезде в Грузию
Жительница Южной Кореи выловила пятикилограммового морского слизня
МинЖКХ Подмосковья пригласило на работу специалистов в области водоснабжения
Недоношенного ребенка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД
Более тысячи человек посетили астрономический фестиваль в Лосино-Петровском
Андрей Воробьев: аварийные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт к октябрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте