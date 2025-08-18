Уборку неликвидной древесины у деревни Вишняково проведут в Богородском округе

Совсем скоро стартует уборка неликвидной древесины на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес», рядом с деревней Вишняково. Работы проведут по итогам специальных лесопатологических обследований, которые выявляют участки, нуждающиеся в уходе.

Проведение подобных санитарно-оздоровительных мероприятий снижает риск распространения вредителей и болезней, помогает поддерживать экологическое равновесие в лесах. Также данные меры направлены на улучшение экологического состояния лесов и снижение пожарной опасности.

При этом лесной массив становится безопаснее и привлекательнее для отдыха.

«Общая площадь, на которой проходят работы, составляет 20 гектаров. Неликвидная древесина собирается в поленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — старший участковый лесничий Ногинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Владимир Краснов.