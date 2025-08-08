Уборку неликвидной древесины провели в лесу в Волоколамске

Больные и поврежденные деревья вырубили в филиале «Мособллес» в Волоколамске. Это поможет предотвратить распространение вредных для лесов организмов и защитить их от пожаров.

Работы провели сотрудники филиала в округе. Они прошли на территории площадью более 10 гектаров в Ново-Александровском и Волоколамском участковых лесничествах, около деревни Морозово и села Середа.

Уборку провели в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и повреждений. Специалисты распилили деревья, полученные ветви и стволы аккуратно сложили. Теперь древесина будет разлагаться и обогащать почву.

«Напомним, что такая уборка улучшает общее состояния леса, помогает справиться с угрозой распространения вредных для лесных насаждений организмов», — добавила старший участковый лесничий Волоколамского филиала «Мособллеса» Светлана Колесниченко.