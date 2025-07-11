Уборку неликвидной древесины провели на территории Богородского округа

Работы по уборке неликвидной древесины проводятся, в том числе, вдоль дорог и вблизи населенных пунктов Богородского округа. Среди главных причин проведения работ предотвращение распространения пожаров, с учетом нынешних высоких температурных показателей.

На территории Луковского участкового лесничества Ногинского филиала Главного контрольного управления Московской области «Мособллес» вблизи города Ногинск в настоящее время проводится уборка неликвидной древесины. Работы ведутся на площади 0,8 гектаров.

«Большая часть мероприятия выполнена, работы ведутся в рамках государственного задания. Неликвидная древесина складывается в кладницы для дальнейшего перегнивания», — рассказал старший участковый лесничий Ногинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Анатолий Кочин.

Помимо этого, специалисты озвучили и другие основания: борьба с вредителями во избежание распространения болезней леса.

Данные меры позволят улучшить санитарное состояние леса.