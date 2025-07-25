Уборку неликвидной древесины начали в лесах округа Домодедово

Специалисты удаляют сухостой, поврежденные и погибшие деревья проводятся вдоль автомобильных дорог, а также рядом с жилыми домами. Уборка помогает предотвратить распространение вредных организмов, а также снижает риски падения деревьев.

Начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Марина Мальцева пояснила, что такие мероприятия необходимы, чтобы сохранять здоровье леса и обеспечить безопасность жителей. «Удаление поврежденных и сухих деревьев снижает угрозу возникновения пожаров и делает лесопосадки более устойчивыми», — отметила она.

Общая площадь выполненных работ составила уже 46, 76 гектара: 33,6 гектара — вблизи деревни Житнево и 13,16 гектара — в районе деревни Рябцево.

Благодаря санитарной очистке повышается не только экологическая устойчивость леса, но и создаются комфортные условия для жителей. Работы продолжаются.