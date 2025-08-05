Неликвидную древесину уберут на площади размеров в два гектара. На территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес», вдоль Горьковского шоссе, рядом с Монинским поворотом, начались работы.
Данные мероприятия позволят улучшить состояние лесного массива и создать более безопасные условия для граждан. Помимо этого, уборка неликвидной древесины поможет предотвратить распространение болезней среди деревьев и повысит общую устойчивость леса.
Эти меры крайне важны для поддержания здоровья лесной экосистемы. Сотрудники Ногинского филиала «Мособллеса» стремятся создать безопасные и комфортные условия в лесах муниципалитета.
«Работы ведутся согласно государственному заданию, без замечаний. Неликвид складируется в поленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — прокомментировал старший участковый лесничий филиала Владимир Краснов.
Акция по сбору гуманитарной помощи началась в Химках
Уборку неликвидной древесины начали в Богородском округе
Лесной полумарафон «Коломинские овраги» прошел в Воскресенске
Гуцул назвала приговор суда по ее делу политической расправой
Четыре поезда задержали из-за повреждения контактной сети в Ростовской области
Папа не должен быть козлом: в Госдуме объяснили новый проект о разводах семей с детьми
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте