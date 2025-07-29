Уборку лифтов провели более чем в 200 жилых домах Подмосковья в июне

Коммунальные службы Подмосковья провели уборку в лифтах более чем в 200 жилых домах Подмосковья в июне. Работы провели по просьбам жителей.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, в июне работы провели в домах Королева, Лобни, Химок, Красногорска и Одинцова. Кабины убирали под контролем инспекторов ведомства.

В лифтах не только убрали мусор, но и помыли полы, стены, двери и зеркала. Коммунальщики также убрали незаконные надписи и рекламу.

Жителей призвали бережно относиться к технике и вовремя сообщать управляющей организации о поломках и других нарушениях.

«Все поступающие заявки жителей находятся на контроле инспекторов. Стоит также отметить, что особое внимание уделяется сигналам о неисправностях, таким как заедание или несрабатывание кнопок, отсутствие освещения и вибрация кабин при подъеме», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий Владислав Мурашов.