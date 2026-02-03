Уборку лифров провели в 100 жилых домах Подмосковья с начала года

В многоквартирных домах Подмосковья проводят регулярное обслуживание лифтов. В них убирают, моют пол, стены, двери и зеркала, а также устраняют вандальные надписи и рекламу. С начала года работу уже провели более чем в 100 домах.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, все работы провели на основе заявок жителей, которые поступали на линию Единой диспетчерской службы, под строгим контролем инспекторов ведомства.

Сообщить о загрязнениях, граффити или объявлениях в лифтах можно в свою управляющую организацию или направить обращение в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.