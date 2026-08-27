Уборку картофеля начали в Озерах

Полевая кампания стартовала 25 августа в сельскохозяйственном предприятии «Емельяновка», входящем в состав агрохолдинга «ОСП агро». В этом сезоне картофель выращивают на площади 461 гектар.

После выкапывания клубни отправляют на хранение в специализированные хранилища, где системы активной вентиляции помогают поддерживать качество продукции.

Такие условия позволяют сохранять собранный картофель в течение всего межсезонья — с сентября по май. За хранением урожая следует подготовка продукции к продаже. Торговое подразделение «ОСП агро» самостоятельно проводит все необходимые этапы: картофель сортируют вручную, калибруют по размеру и упаковывают.

Подготовленная продукция поступает не только на прилавки магазинов округа. Картофель и овощи агрохолдинга поставляют в федеральные и региональные торговые сети, а также крупным оптовым компаниям. Таким образом, предприятие обеспечивает полный цикл работы с урожаем — от выращивания и уборки до подготовки и отгрузки готовой продукции.

По словам председателя совета директоров предприятия «Емельяновка» и агрофирмы «Сосновка», координатора проекта «Российское село» Аси Исаевой, созданная система хранения помогает сохранить урожай на протяжении всего сезона.