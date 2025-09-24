Уборку картофеля начали в Егорьевске

Аграрии муниципалитета приступили к уборке картофеля с использованием новой техники. Современное оборудование позволило оптимизировать процесс и повысить эффективность работы.

Предприятие «Лесные дали» приобрело самоходный комбайн, оснащенный системой камер и датчиков, который обеспечивает бережную уборку урожая с минимальными потерями. Главный агроном Александр Вчерашний рассказал, что подобных комбайнов в стране немного, и не каждое предприятие может таким похвастаться.

«Очень чисто убирает картофель, без всяких примесей — хорошо просеивает землю. И что самое основное — он не портит клубни и не сдирает кожуру. На самом деле, это последнее чудо техники», — отметил Александр Вчерашний.

Хозяйство также приобрело новую приемочную линию голландского производства, включающую бункер-накопитель, транспортировочные ленты и автоматический буртоукладчик. Система принимает и сортирует картофель прямо с поля, что увеличивает скорость закладки на 40%.

В текущем году на территории муниципального округа посадили 544 гектаров картофеля. Уже убрано уже более 100 гектаров — свыше 5 тысяч тонн. Предприятие планирует расширение увеличение производства и посадку новых овощных культур.