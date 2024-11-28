Замглавы Балашихи провел встречу с жителями Нового Павлина

Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Новое Павлино, чтобы обсудить вопросы уборки и содержания территорий, подъездов многоквартирных домов и взаимодействия с управляющей организацией. Встреча состоялась во дворе домов № 3 и № 5 на улице Романычева и собрала представителей местной власти и застройщика.

В обсуждении также приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин, депутат Совета депутатов Сергей Щукин, начальники профильных управлений администрации города и представители застройщика. Михаил Объедков отметил важность регулярных встреч с жителями, подчеркивая, что на текущем мероприятии были подняты актуальные вопросы, такие как содержание общественных территорий, контейнерных площадок и работа лифтового оборудования в домах.

«Есть вопросы, касающиеся качества работ, выполненных застройщиком жилого комплекса, а также уборки и содержания подъездов. Все задачи зафиксированы, в ближайшее время вновь проведем встречу с жителями», — сказал Михаил Объедков.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос транспортной доступности микрорайона. Глава Балашихи Сергей Юров поручил своим заместителям регулярно проверять состояние общественных территорий в различных микрорайонах, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.

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