Уборку и ремонтные работы провели в 14 округах Подмосковья за неделю

Фото: г о Балашиха / Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору продолжает осуществлять проверки содержания территорий. Также специалисты осуществляют ремонт различных объектов совместно с управляющими компаниями.

Так, например, за минувшую неделю в Воскресенске произвели уборку контейнерной площадки, а в Волоколамске устранили подтопление дома. В Ногинске специалисты покрасили газопровод, а в Балашихе восстановили фасад дома.

Кроме того, в Одинцове провели восстановительные работы в подвале, а в Реутове выполнили ремонт штукатурного слоя в местах общественного пользования. Также проводились работы по покосу травы, ремонту спортивных объектов и асфальтового покрытия. Они прошли в Коломне, Красногорске, Серпухове, Подольске, Щелкове, Луховицах, Лотошине и Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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