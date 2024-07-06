Уборку и благоустройство территорий провели в 13 округах Подмосковья

Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провел проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий на территории Московской области. Специалисты также оказали помощь управляющим компаниям в проведении ремонтных работ в подъездах, на детских площадках и фасадах многоквартирных домов.

В период с 1 по 5 июля был выполнен ряд работ, например, в Щелково специалисты «Долмастер» восстановили фасад дома № 49 на Центральной улице. В Пушкинском округе была проведена ремонтная работа на крыше дома № 106 на улице Большая Тарасовская. В Реутове специалисты управляющей компании «ЦС-Сервис» провели уборку газона от мелкого мусора возле дома № 5А на улице Дзержинского.

Дополнительные работы также были выполнены в Красногорске, Подольске, Орехово-Зуево, Люберцах, Шатуре, Егорьевске, Власихе и Зарайске. Например, в Люберцах восстановлен подвесной мостик на детской площадке у дома № 9 по Октябрьскому проспекту. В Орехово-Зуево после ремонтных работ восстановили тротуар и дорогу возле дома № 12 на улице Кооперативной. В Зарайске провели работы по укреплению ступенек входных групп дома № 16 первого микрорайона.

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