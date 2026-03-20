Уборку городских магистралей проведут в Воскресенске

В городском округе Воскресенск ежедневно проводят работы по наведению чистоты на городских улицах. Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» обеспечивают комфорт и безопасность жителей, уделяя особое внимание очистке магистралей, тротуаров и общественных пространств от остатков снега и ликвидации наледи, образующейся при перепадах температур.

Помимо этого, бригады учреждения проводят сбор мусора. Параллельно дорожные службы выполняют ямочный ремонт, чтобы ликвидировать дефекты асфальтового покрытия, возникшие после холодов.

Работы ведутся в плановом режиме на всех основных магистралях и во дворах муниципалитета. Коммунальщики подчеркивают, что поддерживать порядок помогает не только техника, но и ручной труд рабочих, которые занимаются благоустройством общественных пространств, готовя город к теплому сезону.