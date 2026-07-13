Уборку еще 4,5 тысячи подъездов провели в Подмосковье

В Подмосковье по обращениям жителей коммунальные службы провели уборку более чем в 4,5 тысячи подъездов многоквартирных домов. Работы выполняли управляющие организации, которые отвечают за содержание мест общего пользования.

В перечень обязательных работ входят влажная уборка лестничных площадок, подметание, очистка входных групп и другие мероприятия по содержанию подъездов. Их полный объем и периодичность определяются договором управления многоквартирным домом, заключенным с управляющей организацией.

За последнее время уборку провели на улицах Дмитриева, Карла Маркса и Брагина в Балашихе, Горького, Садовой и проспекте Космонавтов в Королеве, а также на Юбилейном проспекте, 1-й Лесной улице в микрорайоне Подрезково и улице Бабакина в Химках.

Жителям напоминают, что в случае некачественного выполнения уборки они могут обратиться в свою управляющую организацию или направить заявку через портал Единой диспетчерской службы Московской области.